数少ない新車で買える「ステーションワゴン」 実は根強い人気を誇る2019年9月にデビュー以来、まもなく6年が経過するトヨタのステーションワゴン「カローラツーリング」。2025年5月には一部仕様変更を行った最新モデルがデビューしています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「ステーションワゴン」です！（19枚）ミニバンやSUV全盛のなか、あえてこのモデルを選ぶユーザー層についてディーラーに問い合わせてみました