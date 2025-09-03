Ｊ３最下位の沼津は２日、アウェーで迎える首位・八戸戦（６日）に向け、静岡・沼津市内で調整した。前節の栃木Ｃ戦（８月３０日、４―５）で４試合ぶりのゴールを決めた元日本代表ＦＷ川又堅碁が２戦連発でチームの連敗ストップに貢献する。首位討ちを最下位脱出への第一歩とする。沼津はクラブワーストに並ぶ５連敗中。川又は「ここから上がっていく。相手うんぬんではなく自分たちがゴールを決めて、守っていく展開にしたい