日本陸連は２日、世界選手権東京大会（１３日開幕）の代表として新たに５７人（男子３４人、女子２３人）を発表した。内定済みの選手と合わせて代表は８０人（男子４９人、女子３１人）となった。男子１００メートルは、８年ぶりに９秒台を出した桐生祥秀（日本生命）、過去２大会連続で決勝に進出しているサニブラウン・ハキーム（東レ）、初出場となる守祐陽（もりゆうひ）（大東大）を選出した。男子４００メートルリレー