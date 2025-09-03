ダイヤモンドリーグは単日、または2日間開催では世界最高レベルの陸上競技会で、今年は4月16日の厦門（中国）から8月27〜28日のチューリッヒ（スイス）まで15大会が開催された。リーグ終盤の8月はシレジア（ポーランド・8月15〜16日）、ローザンヌ（スイス・8月19〜20日）、ブリュッセル（ベルギー・8月22日）、そして最終戦のチューリッヒ（8月27〜28日）の4大会が行われた。女子では最終戦の走高跳でN.オリスラガース（28、豪州