異例の直談判で頂上決戦へ団結だ。バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が２日に東京・有明アリーナで行われ、世界ランキング５位の日本は同１５位のブルガリアに３―０で快勝。特別ルールで実施された第４セットも２５―１５で制した。５１年ぶりとなる世界選手権の表彰台を目指す上で、攻守の中心を担う高橋藍（２４＝サントリー）は、地獄の合宿時に?花火タイム?を企画。チーム内