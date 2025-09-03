西武・今井達也投手（２７）が２日の楽天戦（楽天モバイル）で９回１００球を投げ、２安打１０奪三振で２試合連続となる３度目の完封勝利を達成。２―０で勝利したチームの連敗ストップに貢献し、自らも９勝目（５敗）を挙げて３年連続の２桁勝利に王手をかけた。最速１５９キロの速球にスライダーに加え、前回８月２３日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）から投げ始めたシンカーを織り交ぜながら楽天打線に二塁を踏ませぬ快投を見