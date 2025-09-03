「感じのいい人」とは、いったいどんな人なのか。職場などで目にするけれど、いざ特徴を説明しようとするとなかなか難しい。人事評価や人間関係にも影響しやすいこのテーマを、心理学的な視点からひもとくと「空気を読める力」に行き着く。では、その力を持つ人は具体的にどんな行動をしているのか――。連載第17回では、ビジネスの現場ですぐに役立つヒントを紹介する。（人材研究所ディレクター安藤 健、構成／ライター奥田