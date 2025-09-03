◇パ・リーグ日本ハム8―6ロッテ（2025年9月2日ZOZOマリン）打ち出したら止まらない。日本ハム打線が爆発したのは0―0の3回だ。先頭の五十幡が左中間へリーグトップに立つ9本目の三塁打。無死一、三塁と好機が広がり、水谷が先制の中越え適時二塁打を放った。この回5本の長短打を絡めて一挙5得点を奪い、8番の五十幡は「しっかりコンタクトできました」と胸を張った。さらに、新庄監督の得意技も飛び出した。5点リードの