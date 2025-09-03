秋葉原とつくばを結ぶ「つくばエクスプレス」は8月24日、開業20周年を迎えた。2024年度の輸送人員は過去最多の1日あたり40.3万人を記録するなど、コロナ禍を乗り越えて成長が続くが、実現までの道のりは決して平坦なものではなかった。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）バブル崩壊後の開業で懸念されたつくばエクスプレスの経営つくばエクスプレスはちょうど40年前の1985年、国の運輸政策審議会が人口増加の進む郊外の交通対策