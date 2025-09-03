女子プロレス「マリーゴールド」の前ユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王者の青野未来（３５）が、シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」初制覇への覚悟を明かした。１勝１敗１分けの青野は、２日新宿大会で田中きずなを下し、勝ち点を５に伸ばした。昼夜２大会で行われた開幕戦（８月２日、大阪）では松井珠紗に敗れ、ＭＩＲＡＩとは時間切れ引き分け。３戦を残してやっと２勝目をつかんだ青野は「松井に負けて、精神的に