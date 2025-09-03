◇パ・リーグソフトバンク2-1オリックス（2025年9月2日みずほペイペイ）ソフトバンクの谷川原に“外野オプション”が加わった。ユーティリティープレーヤーから捕手一本に専念して勝負をしていたが、この日の試合前に小久保監督からの要請を快諾。シートノックは右翼で受けた。「出られるチャンスがあれば力になりたいです。試合に出てなんぼなので」。また栗原が4年ぶりに一塁でスタメン出場。7回に先頭で右越え二塁打