「紫苑Ｓ・Ｇ２」（７日、中山）復帰初戦の中郷特別で豪快な差し切り勝ちを決めたエストゥペンダ。春はデイリー杯クイーンＣ３着、フローラＳ４着と惜敗が続いたが、そのうっぷんを晴らすかのような走りに高柳瑞師は「出負けしてポツンと運ぶ形になったのがかえって良かった。リラックスして走った分、直線はよく伸びた」とうなずく。決め手は重賞でも引けを取らない。「自分の競馬をして、結果が出たらいいなと思います」と