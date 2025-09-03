◇パ・リーグソフトバンク2-1オリックス（2025年9月2日みずほペイペイ）ソフトバンクのモイネロが粘りの投球をみせた。初回に広岡に先頭打者アーチを浴びて連続無失点が29イニングでストップ。6回を投げて7安打3四球を許したが、4回無死満塁のピンチを無失点で切り抜けるなど初回の1点のみに抑えた。小久保監督は「オリックスの打者に状態が良い選手が多い。ヒットを打たれながらも抑えてくれた」。その後のチームの勝利