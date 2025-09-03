総合格闘技イベント「Ｌｅｍｉｎｏ修斗」の旗揚げ大会（２日、東京・後楽園ホール）で引退した元修斗世界バンタム級王者の岡田遼（３６）が、?次なる道?に向けて意欲を見せた。岡田はこの日のメインで、元ＤＥＥＰフェザー級王者の弥益ドミネーター聡志（３５）を相手に引退試合に臨んだ。試合は緊張感のある攻防となったが、２ラウンド序盤に強烈な右のパンチで顔面を打ち抜く。これで崩れ落ちた弥益に追撃のパウンドを振り下