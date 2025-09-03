北海道・釧路地検は2025年9月2日、飲酒状態で危険な運転による事故を連続して2度起こし、合わせて3人にけがさせたとして、北見市の介護施設従業員・炭屋龍二被告(48)を危険運転致傷の罪で起訴したと発表しました。検察によりますと、炭屋被告は2024年10月16日、北見市内の駐車場で飲酒した後に車を運転し、信号待ちをしていた車に追突して、2人に首の捻挫や腰の打撲などのけがをさせたとされています。その直後には、炭屋被告が右