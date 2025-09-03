オリンピックに3大会連続で出場し、男子400mハードルの日本記録保持者である為末大さん。8歳の時に陸上を始めてすぐに頭角を現すと、中学時代には陸上の花形種目である100m走、加えて200m走で1位に輝いた。だが、身体的に早熟だった為末さんは、高校で記録が伸び悩み、自身の身体特性を生かせるマイナー種目の400mハードルへの転向を決断。背景には「勝つという目的さえ諦めなければ、手段は変えてもいい」という思いがあったと言