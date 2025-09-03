“メイショウ”の冠名で長く日本競馬界を支えてきた馬主で、（株）きしろ代表取締役会長の松本好雄（まつもと・よしお）さんが８月２９日未明に膵臓がんのために死去したことが２日、分かった。ＪＲＡが発表した。８７歳だった。葬儀・告別式はすでに近親者のみで執り行われ、後日お別れの会を行う予定。先月２３日に個人馬主として初のＪＲＡ通算２０００勝という大記録を達成したばかり。０６年ダービー馬メイショウサムソンな