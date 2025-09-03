札幌・厚別警察署は２日、電子計算機使用詐欺の疑いで札幌市厚別区に住む無職の男（７１）を現行犯逮捕しました。男は２日午後２時過ぎ、札幌市厚別区厚別中央２条５丁目の商業施設で、トウモロコシ６本、サツマイモ２個（販売価格合計１０７５円）の支払いをする際に、セルフレジにキャベツ１玉、タマネギ１個（販売価格合計１６５円）を入力し、差額９１０円の支払いを免れ、同額相当の財産上の不法な利益を得た疑いが持たれてい