日本ハムが９年ぶりのリーグ優勝に向け、ひそかに最下位ロッテの動向を注視している。２日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）で８―６と逃げ切り、連敗を２でストップ。バトンを託したブルペン陣が軒並み崩れてヒヤヒヤになりながらも、先発マウンドに立ったエースの伊藤大海投手（２８）は７回２失点の力投で両リーグ単独トップの１３勝目（６敗）をマークした。試合後の新庄剛志監督（５３）も終盤で救援陣が４失点したことで、苦