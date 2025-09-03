巨人４―１ヤクルト（セ・リーグ＝２日）――巨人は四回に中山のソロで追いつき、五回に押し出し四球で勝ち越した。戸郷が６回１失点で５勝目をマーク。ヤクルトは好機であと１本が出なかった。オフから体作り巨人の劣勢の流れを変えたのは、特大の同点アーチを描いた中山だった。１点を追う四回二死走者なし。奥川が投じた高めの１５０キロを思い切り良く振り抜いた。右翼５階席下の壁を直撃する６号ソロに、「大きな当たり