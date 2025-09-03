「札幌２歳Ｓ・Ｇ３」（７日、中山）姉から弟へ−。また新たなストーリーが始まる。鮮やかに新馬戦を制したアーレムアレス。“あーちゃん”の愛称でＳＮＳでも人気を博したアーテルアストレアの半弟だ。姉を担当し、アーレムアレスのことを“あっくん”と呼ぶ酒井助手は「もともと扱いやすくて、順調に調整できるのが強み。少しずつ良くなっているのがわかります。よく食べて、よく寝て。体もだけど、メンタルの成長が大きい