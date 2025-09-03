札幌・中央警察署は2日、建造物侵入の疑いで自称・札幌市北区に住む男（62）を現行犯逮捕しました。男は2日午後9時ごろ、札幌市中央区南5条東3丁目にある高層マンションに無断で侵入した疑いが持たれています。警察によると、この高層マンションの地下には閉鎖された入居者用の入浴施設があり、防犯カメラを見ていた管理会社が入浴施設に入っていく男を発見したため、警察に通報を入れました。その後、警察官が駆け付けた時に、男