3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円安の4万2180円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては130.49円安。出来高は1万1348枚だった。 TOPIX先物期近は3076.5ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.38ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42180-170 11348 日経22