街中でよく見かける営業イベント。気軽に参加した結果、不快な経験をすることもあるようだ。投稿を寄せた千葉県の40代男性が、「夫婦で買い物に行った時」のこと。ドラッグストアで抽選券をもらったため、某携帯電話会社の抽選会へ行ってみることに。ところが、「抽選会とは程遠くアンケートに答えるというもの」だった。仕方なくアンケートに答えていると、携帯電話の格安プランの説明が始まった。営業に乗るつもりがなかった男性