2軍戦で3安打5打点の活躍を見せた西武ドラ1・斎藤大翔(C)産経新聞社西武のドラフト1位ルーキー・斎藤大翔が9月2日のイースタン・ロッテ戦（カーミニーク）に「1番・遊撃」で先発出場。先制2点タイムリーを含む3安打5打点の大暴れで、打率を.318まで上昇させた。【動画】18歳差対決を制した！西武ドラ1・斎藤大翔の先制2点打をチェック18歳差対決を制した。3回一死二、三塁の先制機。18歳の斎藤は、ロッテ先発の36歳ベテラン右