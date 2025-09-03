全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で、きょう3日から“お月見祭”と題して、『お月見フルムーンバーガー』を中心に、秋の味覚「栗」を使用したデザートやドリンクなど、7つの季節限定商品を販売する。【写真】秋の味覚をたっぷり楽しむ！『お月見シロノワール キャラメルマロン』コメダのお月見祭が今年も開催。毎年好評の『お月見フルムーンバーガー』をはじめ、季節を感じる限定メニュー