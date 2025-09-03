高校日本代表を率いる小倉監督(C)産経新聞社世界一連覇を目指す戦いが幕を開けます。9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSCU−18野球ワールドカップ」です。各カテゴリーに設けられた「侍ジャパン」の中でも、高校日本代表の注目度はトップチームに続いて、高いと言えます。高校球児のトップ・オブ・トップが選出され、「夢の続き」を見せてくれる点も、人気の秘訣でしょう。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフト