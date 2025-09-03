女優吉永小百合（80）が、テレビ東京系特別番組「池上彰×吉永小百合昭和100年」（28日午後6時半）でテレ東に初出演することになり3日、同局から発表された。昭和100年の今年、「昭和を知って未来へ繋げる」をコンセプトにこの100年間で日本が歩んできた成功と失敗の軌跡を振り返る特番の第2弾。今回は、昭和の大スター、吉永が演じた昭和という時代を大きなテーマに、未来へとつなぐキーワードを探っていく。吉永が演じた登山家