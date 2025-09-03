ことし嘱託警察犬の審査会で合格した警察犬7頭の所有者などに、きのう嘱託書が交付されました。7頭は家庭で飼育されながら警察の捜査に協力します。嘱託書が渡されたのは、ことしの嘱託警察犬審査会に合格した7頭の所有者や訓練を行う指導手です。（札幌南警察署 西村和隆 署長）「令和7年9月1日から1年間、北海道警察犬として嘱託します」嘱託警察犬は、一般家庭で飼育されながら警察の要請を受けると、事件の捜査などに出動しま