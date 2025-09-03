»°ÅÄµªË¼¤Î¼õ¸³¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡ÊÊ¸²ÊÆóÎà¡Ë¤ÎÅÚÅÄ½ß¿¿¤¬¶µ°é¤È¼õ¸³¤Îº£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ï¢ºÜ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¤Ç³Ø¤Ö¥Û¥ó¥Í¤Î¶µ°éÏÀ¡×¡£Âè82²ó¤Ï¡¢ÌÏµ¼»î¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖµÙ·Æ»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡£µÙ·Æ¤Ë¸þ¤¯´Ö¿©¡¢¸þ¤«¤Ê¤¤´Ö¿©ÅìµþÂç³Ø¸½Ìò¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Å·Ìî¹¸°ìÏº¤ÈÁáÀ¥ºÚ½ï¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅìÂçÌÏ»î¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÁáÀ¥¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¾®¿ùËãÎ¤¤¬µÙ·Æ»þ´Ö¤ËÈ¢Çã¤¤¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Î