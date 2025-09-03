北海道・えりも沖では秋サケの定置網漁が解禁され、札幌の中央卸売市場で開かれた初競りでは１キロ１１万１１３４円の史上最高値がつきました。秋の足音が近づく中、２０２５年も北海道の味覚に異変が起きています。札幌の中央卸売市場で初競りにかけられたのは、日高の高級ブランド「銀聖」などおよそ１.７トンです。最高値は札幌市内の水産会社が競り落とした１キロ１１万１１３４円で、記録が残っている２０１４年以降でもっと