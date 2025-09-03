気象台は、午前5時49分に、大雨警報（浸水害）を上越市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・上越市に発表 3日05:49時点下越では、3日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。下越、中越、上越では、3日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。下越、中越では、3日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝にかけて警戒1時間最大雨量