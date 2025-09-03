殺人未遂事件の被害者の男が2日、容疑者の女に対する殺人未遂の疑いで逮捕されました。男は、佐賀県唐津市で1日、女の首を絞めて殺害しようとした疑いです。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは住居・職業不詳の古賀秀仁容疑者（24）です。警察によりますと古賀容疑者は1日午前3時すぎ、佐賀県唐津市本町の駐車場に止めた車の中で、すでに殺人未遂の疑いで逮捕されている吉田遥香容疑者（35）の首を両手で絞めて殺害しようとした疑いで