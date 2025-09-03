福岡県みやこ町で2日夜、道路を横断していた女性が車にはねられ死亡しました。警察は車を運転していた男性教員から話を聞くなど事故の原因を調べています。福岡県みやこ町勝山箕田の国道201号で2日午後10時半ごろ、道路を歩いて横断していた女性が乗用車にはねられました。女性は搬送された行橋市内の病院で、事故から約1時間後に死亡が確認されました。事故現場は横断歩道や信号機のない場所でした。警察は死亡した女性の身元を確