ことし5月、福岡県内に住む50代の男性がSNS上の投資に関する広告にアクセスし、投資の勉強会と称したグループトークに招待されました。男性が10万円を振り込むと、すぐに数百円が口座に振り込まれたため、男性は相手を信用し、ことし6月下旬から先月上旬にかけて指定された口座への送金や手渡しで、あわせて3050万円以上をだまし取られました。お金が引き出せなかったことから詐欺と気づいたということです。