【ワシントン共同】トランプ米大統領は2日、北京の軍事パレードに中国とロシア、北朝鮮の3首脳が参加することを巡り、3カ国が米国の対抗勢力として結集するとの懸念は「全くない」と話した。ホワイトハウスで記者団に語った。