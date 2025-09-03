北海道・釧路警察署は2日、窃盗の疑いで標茶町に住む無職の女（32）を逮捕しました。女は2024年4月4日午後0時半ごろから午後7時前までの間、釧路市緑ケ丘5丁目にある会社員の男性（21）が管理する住宅から、プレイステーション4とコントローラー等2点（時価合計1万4000円相当）を盗んだ疑いです。警察によりますと女は事件当時、この家に住む男性の知人から住宅に招かれました。その後、知人が用事で外出し、戻