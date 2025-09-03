北海道・千歳警察署は2日、道路交通法違反（無免許運転）の疑いで、由仁町に住む無職の女（76）を逮捕しました。女は7月19日午前11時前、千歳市東郊2丁目の道路上を無免許の状態で、乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、この直前に、逮捕された女は千歳市東郊にあるスーパーの駐車場内で別の車と衝突する事故を起こしていて、現場から逃走していました。目撃者の話などから女がいたことがわかり