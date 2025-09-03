◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）泉口（巨）が１、５回の安打と８回の２点三塁打で３安打。１試合３安打以上の猛打賞は８月１９日のヤクルト戦以来、今季６度目。チームではキャベッジ、吉川に並ぶ最多回数になる。これで前回３安打した８月１９日のヤクルト戦から、１３試合連続安打。期間中は１安打が５試合、２安打が６試合、３安打が２試合。１３試合のうち８試合で複数安打をマークして