有名俳優夫妻の娘が最新ショットを披露した。２日までにインスタグラムで黒髪ロングの私服姿をアップしたのは、俳優・中村雅俊と五十嵐淳子夫妻の三女で、モデルの中村里砂。ストーリーズでは「最近はずっとまつげエクステ」などとつづった。クールなカメラ目線のショットも。フォロワーは「美男美女の両親で流石（さすが）のビジュ」「たまらなく美しすぎる」「髪またさらに伸びてて可愛い」「まつげぱちぱち髪さらさら最強