歌手の工藤静香（55）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。ファンミーティングを開催したことを報告した。工藤は「東京でのファンミの様子です。これはカラオケ抽選リクエスト!少しずつ切り取ってお届けします。今回私は成績が良かったです」とファンミーティングで歌唱する姿を動画で投稿した。さらに工藤は猫耳の付いたニット帽を着用し、ピースサインをするオフショットを公開している。この投稿にフォロワーからは「ニッ