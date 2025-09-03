お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの信子（33）が3日までにマネジャーのX（旧ツイッター）に登場。銀と青のツートンカラーの髪形から黒のロングヘアに変身した。マネジャーは「ABEMAモータースポーツ」公式Xがポストした「笑って学べる!!超GTぱーてぃー」の出演告知投稿を引用した上で、信子の写真を公開。信子は白色のミニスカジャケットに水色のインナーを合わせ、黒髪ロングのヘアスタイルで澄ました顔をつくっていた。ミニスカー