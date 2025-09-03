モーニング娘。'25のリーダー野中美希（25）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。同グループの歴代リーダーとの集合写真を公開した。野中は「モーニング娘。のリーダーを務めた中澤裕子さん、飯田圭織さん、矢口真里さん、高橋愛さん、譜久村聖さん、生田衣梨奈さんとモーニング娘。'25でお話させていただきました。私自身、リーダーに就任したこのタイミングでこんなにも素敵で貴重な機会をいただけてとても光栄でした」と