一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が3日までにインスタグラムを更新。連載エッセーを告知した。「連載エッセー『ひたむきに咲く』今回のテーマは”からっぽな夏休み”」と前置きした上で、青基調のワンピース姿を公開。スラリとした白い腕で裾をめくっていた。そして「普段何もないという状況が怖くて苦手なのですが、この夏はあえてからっぽになって、ゆったり過ごして