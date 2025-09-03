歌舞伎俳優市川團子（21）が2日、京都市の京都芸術劇場春秋座で「第2回市川團子新翔春秋会」（11月1〜3日、同所）の記者会見に出席した。同公演は昨年、團子が「自分には歌舞伎の基礎である踊りが足りない」と舞踊の研さんの場として立ち上げた。今回は「種蒔三番叟（たねまきさんばそう）」「藤娘」「流星」の演目に挑む。すべて初役での挑戦となり、「難しい演目、手も足も出ないのを承知で」と新たな技術の習得に意欲を燃や