見取り図リリー（41）が2日、都内でABEMA「ラブキャッチャージャパン2」（16日放送開始）記者会見に出席した。8月に週刊誌でフリーアナウンサー今川菜緒との真剣交際が報じられ「NO・1モテ芸人」などと記されていたことからコツを聞かれ「60万のかばんを買ってあげる。それです」と即答。相方盛山晋太郎からは「民間で勝手にラブキャッチャーやってます」とイジられ、リリーは「女性は365人いて毎日変わります。次は違う女みせたる