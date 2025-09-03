首都圏から近い離島にある「グランドエクシブ初島クラブ」（©リゾートトラスト）【写真を見る】気になる施設の様子や朝食メニューはどんな感じ？今年は6月から全国で猛暑日となった地域が続出し、9月以降もしばらく暑さが続くと予想されている。避暑地ニーズが高まる中、混雑を避けてゆったりとリゾート地で過ごせる会員制ホテルに注目が集まっている。会員制ホテルを利用するには、原則として会員権の取得が必要で、その人気