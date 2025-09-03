新浪剛史氏の突然の辞任に、経済界のみならず世間が騒然となった（2021年、撮影：梅谷秀司）9月2日、サントリーホールディングス（以下、サントリーHD）は緊急記者会見を開き、新浪剛史会長が9月1日付で辞任したと発表した。麻薬取締法違反の疑いで、8月22日に同氏が警察から家宅捜索されたことを受けての対応だという。突然の事態に、経済界は大きな衝撃を受けた。サントリーHDは迅速な対応で初期の混乱を抑え込んだかに見えるが