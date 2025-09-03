NY株式2日（NY時間16:24）（日本時間05:24） ダウ平均45295.81（-249.07-0.55%） S＆P5006415.54（-44.72-0.69%） ナスダック21279.63（-175.92-0.82%） CME日経平均先物42160（大証終比：-190-0.45%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落。序盤に６００ドル近くまで下落する場面が見られたものの、後半にかけて下げ渋る動きも見られた。ＩＴ・ハイテク株が本日も売られ、ナスダックも