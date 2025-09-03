今季限りでの退任が決まったヤクルト・高津監督の後任として最有力候補に挙がる池山2軍監督が、イースタン・リーグの巨人戦（ジャイアンツタウン）の試合前に取材対応。来季について「何も聞いていない。今は2軍監督として残り試合、全力で頑張るだけだから」と慎重に語った。20年からヤクルトの2軍監督を務め、チーム事情や選手の特徴を熟知する59歳。試合前練習ではフリー打撃の打撃投手を務めるなど、精力的な動きを見せ